Условия для развития туризма создадут на Орловщине

Соответствующие поправки будут внесены в региональный закон.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрел проект внесения поправок в Закон от 6 мая 2019 года № 2336-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области». Так, одной из новых целей политики региона в указанной сфере станет создание благоприятных условий для развития туризма в Орловской области, установленных федеральными законами. Кроме того, уточняется и расширяется понятие «туристская индустрия».

Поправки вносятся с целью приведения регионального закона в соответствие с обновленным в конце 2024 года Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Кроме того, в региональном законодательстве будут уточнены полномочия органов исполнительной власти Орловской области по вопросам организации и осуществления регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии. Также законопроектом вносятся изменения юридико-технического характера.

Тем временем в администрации Орловской области состоялась стратегическая сессия, посвященная разработке эффективного алгоритма достижения на территории региона целей и задач национального проекта «Туризм и гостеприимство». Как пояснили в пресс-службе губернатора, в мероприятии приняли участие туроператоры, руководители турагентств, представители гостиничного и сувенирного бизнеса, руководители учреждений культуры, организаций общественного питания, тревел-блогеры и эксперты в сфере гостеприимства.

«Благодаря нашей совместной работе в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма» перевыполнен показатель «Число туристских поездок», установленный для Орловской области Минэкономразвития РФ на 2024 год, – сообщил руководитель областного департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов. – Кроме того, Орловщина – в числе регионов со 100-процентным освоением федеральных средств государственной поддержки туристического сектора в рамках как единой субсидии, так и поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения».

По данным Российского Союза туриндустрии, в минувшем году Орловщина заняла 4-е место среди регионов, продемонстрировавших наибольший рост среди внутренних направлений по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году в Орловской области поддержано 12 инициатив предпринимателей и муниципалитетов, реализовано два крупных инвестиционных проекта в сфере туризма. Ранее правительство региона назвало основные факторы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного туризма в Орловской области.

К ним отнесена недостаточно активная работа региональных туроператорских компаний на прием, особенно на стадии внедрения маршрута и приема сборных групп, слабая агентская сеть, неудовлетворительное состояние большого количества усадеб и объектов культурного наследия, которые могли бы стать точками притяжения туристов, недостаточное количество средств размещения туристов класса с современным уровнем комфорта – большинство коллективных средств размещения расположено в Орле.

Также областные власти отмечают недостаточно активную маркетинговую политику по продвижению турпродукта Орловской области на российский и международный туристские рынки, низкую активность владельцев бизнеса в участии в мероприятиях по продвижению своих продуктов за пределами региона, отсутствие санитарных зон в туристских локациях, недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, неудовлетворительное состояние предприятий придорожного сервиса, за исключением заправочных станций.

В список также включен недостаток ярких объектов показа, арт-объектов и выставочных проектов, преобладание экскурсионной деятельности с характерными для нее «пиковыми» нагрузками и краткосрочным пребыванием туристов, недостаточное использование фестивального, ярмарочного и выставочного потенциала для организации событийного туризма, недостаточная визуализация туристических брендов Орловской области, неудовлетворительное состояние съездов с основных дорог к туристским объектам, отсутствие у муниципальных образований прямых полномочий по развитию туризма и, как следствие, собственных программ по развитию туризма.

ИА «Орелград»