Выставки в честь Пастернака и Лермонтова стартовали в Орле

Проведение двух выставок ранее анонсировала областная библиотека.

Сразу две любопытных выставки стартовали одновременно – они пройдут в период с 3 февраля по 3 марта 2025 года в стенах Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. Так, в универсальном читальном зале в указанные сроки начала работать выставка литературы «Когда строку диктует чувство», посвященная 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака, а родился он 10 февраля. Пастернак известен как выдающийся поэт, писатель и переводчик. В историю вошел как один из немногих обладателей Нобелевской премии по литературе от нашей страны.

Пастернак получил ее за роман «Доктор Живаго», повествующий о судьбе талантливого московского врача на фоне грандиозных исторических событий первой половины XX века. Нобелевская премия по литературе была присуждена Пастернаку в 1958 году с формулировкой «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

В составе экспозиции на выставке представлены поэтические произведения Бориса Пастернака, проза разных лет, переводы сочинений иностранных авторов, литература о жизни и творчестве, письма, воспоминания современников о поэте. «Творчество Бориса Пастернака принадлежит к вершинам русской культуры XX века. Обладая невероятным талантом, обширными знаниями и превосходным чувством языка он сумел привнести в отечественную поэзию остроту наблюдения, новизну выражения и особое звучание «красоты низких истин», – отмечают в «Бунинке».

С 3 февраля по 3 марта 2025 года в универсальном читальном зале областной библиотеки в рамках цикла «Золотые страницы русской классики» также работает выставка литературы, посвященная Михаилу Лермонтову. Точнее, это выставка одного романа, так как посвящена она наиболее знаменитому лермонтовскому произведению «Герой нашего времени».

Книга была опубликована в 1840 году и сразу вызвала живой интерес у читателей и критиков. Роман состоит из нескольких повестей, в каждой из которых главный герой – молодой офицер Печорин, предстает перед читателем с новой стороны. «Герой нашего времени» – одно из наиболее детально изученных произведений Лермонтова, напоминают организаторы выставки.

«Ему посвящены книги и статьи нескольких поколений ученых, – отмечают в «Бунинке». – Произведение, и особенно образ Печорина, оказали разностороннее воздействие на развитие русской литературы. «Герой нашего времени» стал одним из первых психологических романов в русской литературе, в котором подробно исследуется внутренний мир героя. Книга также вызвала интерес к теме личности и общества, к проблеме поиска смысла жизни и своего места в мире».

Посетители выставки могут ознакомиться с различными изданиями романа и иллюстрации к нему. В состав экспозиции также включены книги и статьи, посвященные анализу и интерпретации романа. Посетители могут ознакомиться и с различными подходами к пониманию произведения.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»