В Орле танцоров заранее призвали к порядку и спокойствию

В Орле назвали условия проведения фестиваля хореографического искусства «Радуга танца».

Орловский областной центр народного творчества сообщает, что в этом году, по просьбе руководителей коллективов, пройдет II Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Радуга танца». По сравнению с прошлым годом положение о конкурсе претерпело незначительные изменения. В частности, в связи с объявлением Года защитников Отечества появилась новая номинация. Она так и называется – «Танец, посвященный Защитникам Отечества».

Прием заявок стартовал 1 февраля. Форма участия: очная – для коллективов Орловской области, то есть они должны непосредственно выступить перед жюри, заочная – для коллективов их других регионов России. Последние должны прислать в Орел видеозаписи своих выступлений. Заявки будут приниматься по 21 марта. Затем стартует зональный просмотр конкурсных номеров коллективов Орловской области, а просмотр конкурсных номеров заочной формы участия продлится с 7 по 10 апреля 2025 года.

На третьем этапе будет дан заключительный гала-концерт конкурса номинаций: народно-сценический танец; русский танец, основанный на областных особенностях регионов России; стилизация народного танца; детский танец; классический танец. Награждение победителей намечено на 27 апреля. Кроме того, предусмотрен заключительный шоу-концерт следующих номинаций: эстрадно-спортивный танец; современный танец; уличный танец; историко-бытовой танец; танцевальное шоу.

Целью конкурса является создание условий для развития хореографического искусства, поддержка исполнителей, преподавателей и балетмейстеров. Задачи: популяризация хореографического искусства; эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения; выявление талантливых исполнителей и ведущих творческих коллективов в области хореографического искусства; обмен опытом творческой работы и повышение профессиональной компетенции преподавателей хореографии, руководителей любительских коллективов, концертмейстеров.

В конкурсе могут принять участие хореографические коллективы и солисты независимо от их ведомственной принадлежности. Участники делятся на несколько возрастных групп, в самую младшую из которых будут включены дети в возрасте 6-8 лет. В конкурсе могут участвовать: соло; дуэты; малые танцевальные группы от 3 до 7 человек; танцевальные коллективы от 8 и более человек. Количество номеров от одного солиста и дуэта – не более двух, от коллектива – не ограничено. Номера, которые были представлены на предыдущих конкурсах по хореографии, проводимых Орловским областным центром народного творчества, не будут приняты к участию.

Также не принимаются номера, тематика которых противоречит законодательству РФ (насилие, пропаганда наркотиков и нездорового образа жизни). Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участника, творческий коллектив или его руководителя за грубое нарушение правил внутреннего распорядка проведения мероприятия, нарушение дисциплины и неэтическое поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и других участников.

«Педагогам, руководителям творческих коллективов, участникам коллективов и сопровождающим лицам следует вести себя достойно, проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри и другим конкурсантам. Соблюдать порядок, чистоту и тишину в зрительном зале, закулисном пространстве, в фойе и гримерных комнатах», – говорится в положении о конкурсе.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»