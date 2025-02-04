На Орловщине готовятся к обустройству нового пункта весового контроля

Работы стартуют при наступлении благоприятной погоды.

Автоматический пункт весового и габаритного контроля оборудуют на автомобильной дороге «Болхов – Мценск – Новосиль». Это произойдёт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Автоматический весовой контроль представляет собой измерительную рамку. Смонтировать её можно в любом месте трассы. Комплекс позволяет автоматически измерять основые параметры транспортных средств – их общую массу, осевые нагрузки и габариты. При этом на данном участке максимальная нагрузка на ось должна составлять до 10 тонн.

Контракт заключён с ООО «Дорснаб». При наступлении подходящей погоды подрядчик начнёт готовить дорожное полотно к установке комплекса.

Напомним, ранее стало известно, что на подъезде к Орлу на федеральной трассе модернизируют другой пункт весового контроля.

ИА «Орелград»