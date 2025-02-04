В орловском центре занятости заработал колл-центр

Сюда могут обращаться те, кто ищут работу или сотрудников.

Колл-центр работает с 3 февраля. Об этом сообщили в «Центре занятости населения Орловской области».

Позвонив сюда, можно задать любой вопрос, который касается поиска работы или кадров. В том числе — узнать о мерах государственной поддержки для физических и юридических лиц, изменениях в законодательстве, датах проведения ярмарок вакансий.

Контактный телефон +7 (4862) 59-96-26

Колл-центр работает по будням. С понедельника по четверг звонки принимаются с 9 до 18 часов, в пятницу — до 17 часов. Перерыв во все дни — с 13:00 до 13:48.

ИА «Орелград»