В орловском центре занятости заработал колл-центр

4.2.2025 | 11:14 Новости, Общество

Сюда могут обращаться те, кто ищут работу или сотрудников.

Фото: ИА «Орелград»

Колл-центр работает с 3 февраля. Об этом сообщили в «Центре занятости населения Орловской области».

Позвонив сюда, можно задать любой вопрос, который касается поиска работы или кадров. В том числе — узнать о мерах государственной поддержки для физических и юридических лиц, изменениях в законодательстве, датах проведения ярмарок вакансий.

Контактный телефон +7 (4862) 59-96-26

Колл-центр работает по будням. С понедельника по четверг звонки принимаются с 9 до 18 часов, в пятницу — до 17 часов. Перерыв во все дни — с 13:00 до 13:48.

ИА «Орелград»


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