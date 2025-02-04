За год на Орловщине не выявили семян с ГМО

Об этом сообщили орловские специалисты Россельхознадзора.

Такую информацию озвучили в ведомстве, подводя итоги работы за 2024-й год.

За это время в нашей области специалисты проконтролировали 100,7 тысячи гектаров посевов сельскохозяйственных культур. «ГМО не обнаружено», – отчитались в территориальном управлении.

Также в Россельхознадзоре отметили, что контроль над семенным фондом является важной частью работы ведомства. «Вырастить богатый урожай, отвечающий требованиям мировых стандартов, невозможно без высокопродуктивных элитных семян», – подчеркнули в пресс-службе.

На этом «фронте» в задачи ведомства входит минимизация нарушений, допускаемых при высеве семян, а также контроль за подготовкой семенного материала. Орловские аграрии регулярно исследуют семена на сортовые и посевные качества, в том числе в лабораториях, относящихся к ведомству, проводят их подработку, предотвращают появление болезней.

«Как результат – в регионах исчезли поля с колосьями разных мастей или сплошь покрытыми спорыньёй, как это часто бывало раньше», – отметили в управлении.

ИА «Орелград»