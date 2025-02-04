На Орловщине молодеют сердечные заболевания

4.2.2025 | 16:40 Медицина, Новости

На них всё чаще жалуются ещё не старые жители Орловской области.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Об этом главный кардиолог Орловской области Мария Рунова рассказала «Вести-Орёл».

По её словам, в минувшем году в медицинские учреждения региона обратилось около 1200 человек с сердечными приступами. Около 400 из них — это граждане трудоспособного возраста.

Ежедневно только кардиологическое отделение Орловской областной клинической больницы принимает от 15 до 24 человек с диагнозом «острый коронарный синдром».

При этом сердечно-сосудистые заболевания молодеют. Ранее они, как правило, возникали после 60 лет. Сейчас не редкость — пациенты в возрасте от 40 до 50.

Основной причиной приступов являются атеросклероз и спазмы сосудов. Проблемы с сердцем могут появиться после перенесённого ковида, а также из-за постоянных стрессов, курении, малоподвижного образа жизни.

Ранее стало известно, что на Орловщине из-за ОРВИ начали переводить школьников на карантин.
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ИА «Орелград»


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