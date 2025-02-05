Для орловских медиков купили 38 автомобилей

Обновка обойдётся в 68,9 миллиона рублей.

Областные власти завершили выбор поставщиков для закупки автомобилей для орловских медиков. Аукционы проводил департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Вопрос решили с помощью трёх закупок. В рамках первой автомобили приобретаются для поликлиник №1, №2 и №3 Орла, Детской поликлиники №1, а также для Ливенской, Колпнянской и Кромской ЦРБ. При этом речь идёт о разном количестве машин. Для поликлиники №2 и Ливенской ЦРБ купят по два авто, для поликлиники №3 — целых три. Остальным полагается по одному автомобилю. Поставить товар должно ООО «БНМ-3», победившее на аукционе. Общая стоимость госзакупки составит 19 миллионов 27 тысяч 250 рублей. Поставка должна состояться в течении 60 календарных дней (после даты подписания контракта).

В рамках второй госзакупки автомобили приобретут для тех же Ливенской и Кромской больниц, а также для Мценской и Краснозоренской. За это отвечает победитель аукциона — ООО «РусАвтоТрейд». Закупка обойдётся в 13 миллионов 194 тысячи рублей. На этот раз приобретаются не просто автомобили, а автофургоны. Ливенская и Мценская ЦРБ получат по 3 таких машины, остальные учреждения — по одной. Поставка планируется в марте.

В рамках третьей закупки авто приобретаются снова для поликлиник №1, №2 и №3 Орла, Колпнянской ЦРБ, а также для больницы имени Боткина, Плещеевской, Болховской, Залегощенской, Покровской и Шаблыкинской районных больниц. Этот аукцион также выиграло ООО «БНМ-3». Закупка обойдётся бюджету в 36 миллионов 670 тысяч. Шесть машин получит Плещеевская ЦРБ, три — поликлиника №3. По 2 машины купят для поликлиники №2 и для Залегощенской ЦРБ. Остальным достанется по одному автомобилю. Поставка тоже запланирована на март.

Таким образом, в рамках всех трёх закупок планируется приобрести 38 различных автомобилей. Всё это будет стоить бюджету примерно 68,9 миллиона. Машины необходимы для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов.

ИА «Орелград»