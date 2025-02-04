Залегощенский сахарный завод расширил географию

4.2.2025 | 12:13 Новости, Экономика

Орловское предприятие получило право на экспорт в ряд новых стран.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Ведомство провело здесь соответствующее обследование. Результат оказался положительным.

Продукцию Залегощенского сахарного завода признали годной для экспорта в страны Европейского Союза, Великобританию, Турцию, Марокко и Алжир, а также в Южную Корею. Предприятие включено в реестр со статусом «без ограничений».

Известно, что орловцы планируют поставлять в эти государства «персвекловичный жом с добавлением мелассы» и «сушёный жом в гранулах без добавок».

В настоящее время в Орловской области насчитывается восемь предприятий, которые имеют право на экспорт кормов растительного происхождения в примерно 20 стран мира.

ИА «Орелград»


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