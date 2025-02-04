Орловские власти ищут подрядчика для школы в Овсянниково

4.2.2025 | 12:04 Важное, Новости, Образование, Строительство

Пока речь идёт только о подготовительных работах.

Фото: www.google.com

Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию для будущего строительства. Стартовая (максимальная) цена за эти услуги — 39 миллионов 105 тысяч 300 рублей.

Заявки принимаются до 17 февраля. Выполнить задание надо до 28 ноября текущего года. Ранее глава округа пояснил, что завершить само строительство планируется в 2027-м году.

Участок, где планируется создание новой школы, фактически находится на территории Орла (на улицах Калинниковской и Овсянниковской). Однако отвечать за этот объект будет именно Администрация Орловского муниципального округа.

Ранее выбор участка раскритиковали на заседании профильного комитета областного совета.

Школа будет достаточно большой — на 550 мест. Напомним, чиновники долго не могли приступить к воплощению проекта, так как отсутствовало нужное количество коммерческих предложений.

ИА «Орелград»


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