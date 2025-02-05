Большинство орловских компаний льготы получили автоматически

Лишь 17 процентов организаций должны заявить о налоговых преференциях.

В 2024 году в Орловской области более 83 процентов организаций получили право на налоговые льготы в беззаявительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Таким образом, большинство компания льготы получили автоматически, но вот оставшимся 17 процентам потребовалось лично заявить о своем праве на налоговые преференции. Дело в том, что не обо всех льготниках сведения поступают в налоговый орган в рамках межведомственного взаимодействия.

«В частности, к таким лицам относятся организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, – уточнили в Управлении ФНС. – Для предоставления льготы по транспортному налогу в отношении грузовых автомобилей выпуска 2005 года и позднее им необходимо представить информацию об удельном весе доходов от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме их доходов».

Кроме того, налоговики настоятельно советуют подать заявления для корректного исчисления имущественных налогов в случае гибели или уничтожении транспорта, на который начисляется транспортный налог, имущества организаций, а также в случае принудительного изъятия какого-либо имущества либо в случае угона или хищения транспортного средства.

«Подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам с приложением подтверждающих документов представители организаций могут в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», а также лично в любой налоговый орган или по почте», – напоминают налоговики.

Кроме того, в налоговой службе напомнили о том, что в 2025 году налогоплательщики могут заявить право на социальные налоговые вычеты за 2022, 2023 и 2024 годы. Причем в 2024 году было введено новое предельное значение социального налогового вычета — не более 150 тысяч рублей (до 110 тысяч рублей — по расходам на обучение ребенка). Указанное новшество применяется в отношении доходов, полученных в течение всего 2024 года. Например, по расходам на лечение, произведенным в 2023 году и задекларированным в 2025 году, может быть предоставлен вычет в размере не более 120 тысяч рублей.

«Что касается вычета по расходам на обучение детей, то его предельное значение применяется в отношении каждого ребенка, – уточнили в ФНС России. – Иными словами, максимальный размер вычета по расходам на обучение двоих детей, если расходы на каждого из них в 2024 году составили 110 тысяч рублей и более, — 220 тысяч рублей в совокупности на обоих родителей. Также следует отметить, что с 1 января 2024 года социальный налоговый вычет можно заявить по расходам на очное обучение супруга (супруги)».

ИА “Орелград”