Полиция раскрыла убийство орловского подростка

Преступление произошло в 2009-м году.

В апреле того года мать ребёнка обратилась в полицию. Она рассказала, что её сын ушёл из дома несколько дней назад – и до сих пор не вернулся. Прокуратура Заводского района города Орла возбудила уголовное дело.

На днях сотрудники Главного управления Уголовного розыска МВД России установили, что к этому преступлению причастен серийный убийца, уже осужденный к пожизненному лишению свободы за другие, но аналогичные поступки. Известно, что это местный житель.

«Выяснилось, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пропавшего мальчика. А затем задушил его, чтобы скрыть следы. Тело сбросил в реку Оку в Орловской области», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 132 УК РФ («убийство» и «насильственные действия сексуального характера»).

ИА «Орелград»