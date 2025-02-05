На Орловщине выявили около тысячи нарушений, связанных с агрохимикатами

Об этом рассказали в орловском Управлении Россельхознадзора.

Такова статистика за весь минувший год.

Как отмечают в ведомстве, наш регион по-прежнему входит в число тех, где средства защиты растений используются достаточно активно. В этом году орловские аграрии использовали около 350 тысяч тонн агрохимикатов, а также около 5 тысяч тонн пестицидов.

Применение таких средств контролирует информационная система Россельхознадзора «Сатурн». В 2024-м году ведомство провело на Орловщине 1088 соответствующих проверок и выявило 1026 нарушений. Ответственным хозяйствующим субъектам направили 1022 предостережения о недопустимости таких действий.

Наиболее характерными являются ситуации, когда аграрии должным образом не оповещают о применении химикатов местных жителей (включая владельцев пасек), используют препараты на культурах, не предусмотренных законодательством, а также превышают нормы расхода веществ.

ИА «Орелград»