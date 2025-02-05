В Орле заключили контракт на строительство водопровода к кампусу

Сети дойдут до Донецкой улицы и Луганского переулка.

Победителем соответствующего аукциона стало ООО «ПСК «Нефтегазмонтаж»». Контракт с компанией подписал «Объединённый муниципальный заказчик» Орла.

ООО-победитель предложило за свои услуги цену в 435,5 миллионов рублей (с авансом в 50%). На закупку претендовала ещё одна компания.

«Нефтегазмонтаж» должен взять на себя весь комплекс работ по созданию нового водопровода — начиная от разработки проектной документации и прохождения госэкспертизы до строительства и монтажа. Объект планирует возводить в два этапа.

На первом будет создана кольцевая водопроводная сеть, которая пройдёт от улицы Цветаева по Героев Пожарных, Картукова и Скворцова и по Наугорскому шоссе. На втором водопровод проведут от Скворцова по Наугорскому шоссе, Сурнева и Генерала Горбатова до Донецкой улицы и Луганского переулка.

Работы должны стартовать 2 июля текущего года и завершиться 15 ноября 2026-го.

ИА «Орелград»