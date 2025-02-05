В Орле заключили контракт на строительство водопровода к кампусу

5.2.2025 | 7:30 ЖКХ, Новости, Образование, Строительство

Сети дойдут до Донецкой улицы и Луганского переулка.

Фото: vk.com/depdor57

Победителем соответствующего аукциона стало ООО «ПСК «Нефтегазмонтаж»». Контракт с компанией подписал «Объединённый муниципальный заказчик» Орла.

ООО-победитель предложило за свои услуги цену в 435,5 миллионов рублей (с авансом в 50%). На закупку претендовала ещё одна компания.

«Нефтегазмонтаж» должен взять на себя весь комплекс работ по созданию нового водопровода — начиная от разработки проектной документации и прохождения госэкспертизы до строительства и монтажа. Объект планирует возводить в два этапа.

На первом будет создана кольцевая водопроводная сеть, которая пройдёт от улицы Цветаева по Героев Пожарных, Картукова и Скворцова и по Наугорскому шоссе. На втором водопровод проведут от Скворцова по Наугорскому шоссе, Сурнева и Генерала Горбатова до Донецкой улицы и Луганского переулка.

Работы должны стартовать 2 июля текущего года и завершиться 15 ноября 2026-го.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования