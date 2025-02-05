В Орловской области будут судить экс-инспектора ФСИН

Утверждено обвинительное заключение.

Его одобрил Урицкий межрайонный прокурор. Экс-инспектор колонии №5 по Орловской области, расположенной в Нарышкино, обвиняется по статьям «превышение должностных полномочий» и «мелкое взяточничество».

Согласно текущей версии, преступления произошли в феврале 2023-го года. Тогда ещё действующий сотрудник ФСИН передал осуждённому предметы, запрещённые в колонии. А именно – две зажигалки и наушники

За это обвиняемый получил от осуждённого взятки – в виде двух пачек сигарет и одной тысячи рублей.

Уголовное дело рассмотрит Урицкий районный суд.

ИА «Орелград»