Глава Росавтодора высказался по Западному обходу Орла

Роман Новиков подтвердил, что строительство начнётся в этом году.

Руководитель Росавтодора сделал это на рабочей встрече с коллективом «Управления автомобильной магистрали «Москва – Харьков»». Мероприятие состоялось в Воронеже.

«В 2025 году начнётся реализация крупного стратегического проекта, влияющего на транспортную конъюнктуру всей страны. Это строительство обхода города Орла», – заявил он.

Новиков отметил, что создание этой дороги позволит исключить движение транзитного транспорта по улицам города. Кроме того, для значительного количества перевозчиков сократятся транспортные издержки, а также время, необходимое, чтобы попасть из одного населённого пункта в другой.

«Будут ликвидированы «узкие места»», – добавил Новиков. Очевидно, речь идёт о Маслозаводском переулке Орла, который одновременно является единственным выездом из микрорайона «Новая ботаника» и проездом для транспорта, который движется в Брянскую область или из неё.

Кроме Западного обхода в этом году у Росавтодора есть на Орловщине и другие планы. Так, в нашей области, наряду с Воронежской и Тульской, будут расширены участки федеральных трасс — до четырёх полос. На Орловщине эти работы проведут на трассе «Крым». Известно, что в трёх областях таким образом модернизируют, в общей сложности, 37 километров дорог.

При этом транспортные потоки разделят барьерами — чтобы исключить лобовые столкновения. Также на участках установят новые дорожные знаки, дополнительное освещение, организуют переходные полосы, обустроят съезды и примыкания.

ИА «Орелград»