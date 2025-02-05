Орловцам подкладывают фальшивые платёжки от «ЖилСервис»

Мошенники пытаются ввести в заблуждение жителей Орловского МО.

Об этом заявили в Администрации муниципального округа.

На территории образования действует управляющая компания ООО «Жилсервис Орловского района». Однако она не имеет отношения к «ЖилСервису», который, якобы, выдаёт данные платёжные документы (и вряд ли существует в действительности).

Поддельные квитанции за услуги горячего и холодного водоснабжения, которые получают жители округа, содержат мифические данные о задолженностях и начислениях. Администрация округа просит получателей игнорировать эти фальшивки.

«Ни в коем случае не оплачивайте эти платёжки. Если Вы всё-таки её оплатили, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по месту жительства с заявлением о мошенничестве, платёжкой и чеком об оплате», – пояснили чиновники.

Ранее добровольческий отряд «Рокот-Орёл» попросил главу СКР наказать мошенников, которые ведут сборы от их имени.

ИА «Орелград»