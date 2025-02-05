В Орловской области учредили медаль Русанова

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Документ опубликован на сайте областной администрации.

Медалью будут отмечать лиц, которые внесли значительный вклад в изучение и сохранение наследия знаменитого полярного исследователя. А также — за различные заслуги в сферах географии, геологии, этнографии, краеведения и смежных наук.

Кроме того, медаль Русанова можно будет получить за организацию и проведение экспедиций – археологических, океанографических, исследовательских и специальных.

Награду будут изготавливать из металла серебристого цвета (с применением технологий чернения).

Напомним, что Владимир Русанов — уроженец Орла. В историю он вошёл как исследователь Арктики, а также как деятель революционного движения. Сейчас в нашем городе продолжает работать его дом-музей.

ИА «Орелград»