Хоккеисты ОГУ приглашают болельщиков

На домашние туры Студенческой хоккейной лиги.

Матчи состоятся 8, 9 и 12, 13 февраля на льду Арены микрорайона Зареченский, по адресу: ул. Зеленина, 4. Вход для болельщиков – свободный

8 и 9 февраля наша команда встретится на льду с командой Мордовского государственного университета – «МГУ-Талина». Начало матчей в 16:15 и 13:15. Эти команды ранее в сезоне уже встречались на орловском льду в рамках «Кубка СХЛ-Центр». Итог встречи – победа «орлов» со счетом 7:4.

12, 13 февраля орловцы сыграют со сборной Екатеринбургского института физкультуры – «СКА-ЕИФК». Эти игры начнутся в 16:15 и 19:15 соответственно. Команды в сезоне также уже встречались, но в рамках Кубка имени Владимира Юрзинова, который состоялся в октябре в поселке Сириус Краснодарского края. Финальный счет того матча – поражение ОрелГУ со счетом 4:6

Наша команда продолжает бороться за первый в своей истории выход в плей-офф Чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Для этого «орлам» необходимо по итогам регулярного Чемпионата попасть в восьмерку сильнейших конференции «Запад». Всего в этой части чемпионата принимает участие 10 команд.

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ИА “Орелград”