Орловский «Коммунальник» наказали за обезвоживание

5.2.2025 | 16:20 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Предприятие не организовало подвоз воды потребителям.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушение установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Однако оно имело место в Краснозоренском районе.

Выяснилось, что в селе Верхняя Любовша отключили холодную воду. Местный МУП «Коммунальник» должен был организовать подвоз воды, однако не сделал этого.

Таким образом оказались превышены нормы по продолжительности перерыва в оказании данной услуги. Директору муниципального предприятия внесли прокурорское представление.

После этого потребителям пересчитали плату за услугу. Кроме того, виновное должностное лицо понесло дисциплинарную ответственность.

Напомним, ранее стало известно, что в Орловском муниципальном округе жителей одного из сёл остались без нормального водоснабжения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования