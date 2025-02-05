Орловский «Коммунальник» наказали за обезвоживание

Предприятие не организовало подвоз воды потребителям.
Нарушение установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Однако оно имело место в Краснозоренском районе.
Выяснилось, что в селе Верхняя Любовша отключили холодную воду. Местный МУП «Коммунальник» должен был организовать подвоз воды, однако не сделал этого.
Таким образом оказались превышены нормы по продолжительности перерыва в оказании данной услуги. Директору муниципального предприятия внесли прокурорское представление.
После этого потребителям пересчитали плату за услугу. Кроме того, виновное должностное лицо понесло дисциплинарную ответственность.
Напомним, ранее стало известно, что в Орловском муниципальном округе жителей одного из сёл остались без нормального водоснабжения.
ИА «Орелград»