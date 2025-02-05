Завтра в Орле перестанет ходить трамвай №4

5.2.2025 | 17:09 Новости, Транспорт

Его временно заменят на автобус.

Фото: vk.com/oreladm

Дублировать временно неработающий трамвайный маршрут будет автобус «4Т». Ожидается, что привычное движение восстановится с 15 февраля.

Причиной являются технические неисправности и ремонтные работы.

«В связи с большим износом произошло поднятие контррельса. Для того, чтобы трамваи там ходили безопасно, нам надо провести там ремонтные работы. Примерный срок работ — 10 дней. Но мы, конечно, будем стараться сделать это быстрей — для того, чтобы запустить трамвайное движение», – рассказал гендиректор «ТТП» Игорь Коновалов телеканалу «Первый областной».

Напомним, контррельсом называется устройство, которое предотвращает сход поездов с рельсов, а также корректирует направления движения колёс при прохождении «стрелок».

ИА «Орелград»


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