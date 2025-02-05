Ко Дню юного героя-антифашиста в Орле открыли выставку

Акция проводится в «Бунинке» под названием «Маленькие герои большой Победы».



В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Маленькие герои большой Победы». Она приурочена ко Дню юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля, а проработает выставка по 17 февраля. На ней представлены материалы, связанные с именами знаменитых пионеров-героев: Лени Голикова, Вали Котика, Зины Портновой, Марата Казея и многих других ребят, отдавших жизнь за свободу Отечества.

«Отдельная часть экспозиции посвящена подвигу юных героев-молодогвардейцев, – говорят в «Бунинке». – Особого внимания заслуживает подборка журналов «Родина», повествующая о тяжелой жизни и самоотверженном труде детей блокадного Ленинграда. Не менее интересен сборник «Дети – герои», являющийся своеобразной энциклопедией детского подвига в годы вооруженной борьбы за Советскую власть и на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн».

День юного героя-антифашиста отмечается с 1964 года. Он был утвержден в честь погибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (погиб 8 февраля 1962 года) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (погиб 8 февраля 1963 года). В этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея «Бюффон», не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны. И в этот же день в 1943 году в захваченном фашистами Краснодоне были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин и Семен Остапенко. Вот уже более полувека в этот день поклоняются подвигу всех детей, которые боролись за мир во всем мире, отдавали свои жизни за то, чтобы не было фашизма на Земле, говорят в «Бунинке».

«Особой строкой в историю Великой Отечественной войны вписан подвиг советских детей и подростков. Их было так много, этих юных героев, что память не смогла сохранить все имена. Известные и неизвестные маленькие воины Великой войны, они тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью боевых товарищей. Они становились бесстрашными подпольщиками, совершали опасные диверсии и помогали укрывать раненых бойцов. Многим не удалось выжить в мясорубке страшной войны», – добавили в областной библиотеке, пригласив всех желающих посетить выставку и почтить память юных героев-антифашистов.

ИА “Орелград”