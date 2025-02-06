Орловский мотоциклист без прав побил начальника ГАИ

Действия мотоциклиста уже оценил уголовный суд.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Как следует из материалов дела, преступление было совершено в июне 2024 года.

Около 14 часов дня начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Верховскому району дежурил на дороге. Его внимание привлек гражданин, двигавшийся на мотоцикле. Полицейский подал ему знак для остановки, однако мотоциклист законное требование сотрудника полиции не выполнил. Более того, он попытался скрыться, ускорился и продолжил движение от железнодорожного переезда в сторону центра поселка Верховье. Начальник отделения ГАИ пустился за ним в погоню.

Окончилась она около одного из жилых домов: мотоциклист не справился с управлением и упал с «железного коня». После этого подоспевший полицейский потребовал от него предъявить документы, но превратившийся в пешехода «байкер» вновь пустился наутек. Полицейский догнал его и получил удар кулаком, который пришелся в грудь и по касательной прошел вдоль шеи. За это было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. С его слов, убегать ни от кого он не собирался, а с мотоцикла упал, потому что «в мотоцикле оборвался тросик». После этого, по словам подсудимого, на него налетел сотрудник полиции, надел на него наручники, затолкал в служебный автомобиль, привез в ОМВД по Верховскому району, где взял объяснение и составил протокол.

«Между тем, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния судом установлена и подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и исследованными материалами уголовного дела», – следует из приговора. Мотоциклист получил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. На период испытательного срока суд обязал его не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также один раз в месяц являться в данный орган для регистрации.

ИА «Орелград»