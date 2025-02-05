Нарушения оплаты труда выявили в школе Мценска

Отчет о проведении проверки огласила Контрольно-счетная палата орловского города.

Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась о результатах проведенного контрольного мероприятия «Исполнение положения об оплате труда, расходование фонда заработной платы в МБОУ г. Мценска «Средняя школа №4». Отчет доведен до сведения администрации райцентра и Мценского городского Совета народных депутатов. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Мценскую межрайонную прокуратуру. В ходе проверки были установлены некоторые нарушения и недостатки.

Так, при аудите распределения фонда оплаты труда за 2022 год нарушения потянули на 325 тысяч рублей. В частности, на 106,3 тысячи рублей оказались превышены допустимые лимиты средств на выплату стимулирующего характера. При этом почти на 9 процентов был превышен размер стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемого на выплату премий и материальной помощи руководящим работникам учреждения.

В 2023 году нарушения потянули на 1,418 миллиона рублей. И речь снова о финансовых бонусах. Так, общий объем средств, направленных учреждением в 2023 году на выплаты стимулирующего характера, составил 4,322 миллиона рублей, или 22,3 процента средств, предусмотренных на оплату окладов. Превышение допустимых средств на выплату стимулирующего характера, по подсчетам КСП, составило 1,413 миллиона рублей. Превышение расходов на оплату труда руководящих работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2023 году составило всего 5315,38 рубля.

Однако КСП считает, что для директора учреждения неправомерно применялся коэффициент специфики работы «за работу специальных (коррекционных) классов для обучающихся с отклонениями в развитии», что повлекло за собой неправомерные расходы бюджета Орловской области. Обратили внимание аудиторы и на тот факт, что в 2022 году премия ко Дню учителя из всего числа учебно-вспомогательного персонала была выдана только одному сотруднику – секретарю учебной части.

А из всего обслуживающего персонала такую премию получил только один рабочий по комплексному обслуживанию. «Определить, по каким критериям премия ко Дню учителя выдана только двоим сотрудникам из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, не представляется возможным», – пишут в своем отчете аудиторы. Кроме того, в 2023 году, по мнению КСП, в школе имели место факты превышения допустимых размеров премий в сумме 502 тысячи рублей.

ИА “Орелград”