Суд решил изъять и уничтожить 86 бутылок водки и пива

Алкоголь нелегально продавали в Мценске Орловской области.

Межмуниципальный отдел МВД “Мценский” обратился в арбитражный суд с заявлением к индивидуальному предпринимателю Светлане Алисултановой о привлечении к административной ответственности. Женщина организовала торговлю в павильоне на остановке общественного транспорта, около дома № 40 по улице Ленина города Мценска. 5 октября 2024 года поступило сообщение, что там осуществляется незаконная реализация пива. В этот же день произведен осмотр в павильоне. Факт реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов подтвердился. Была изъята алкогольная продукция: 23 бутылки пива и 65 бутылок водки. (При транспортировке из павильона изъятых 65 бутылок водки «Океан оригинальная» в здание МО МВД России “Мценский” было разбито 2 бутылки).

Поскольку в соответствии с абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, рассматривают судьи арбитражных судов, административный орган обратился с заявлением о привлечении ИП Алисултановой С.Е. к административной ответственности.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд посчитал, что требование подлежит удовлетворению. Частью 2 статьи 10.2 Закона № 171-ФЗ установлено, что этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте. Предприниматель должен был знать о существовании установленных обязанностей и обеспечить их выполнение.

Решено привлечь предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей, а также передать в службу судебных приставов алкоголь.

ИА “Орелград”