Орловец засудил чиновников за упавшее дерево

Администрация оплатит ремонт автомобиля.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя области к администрации муниципального округа. Как пояснили в пресс-службе суда, истец просил о возмещении материального ущерба, причиненного в результате падения дерева на его автомобиль. В качестве виновника он увидел местную администрацию, поскольку она, по его мнению, должна была следить за состоянием насаждений на подведомственной ей территории. Исследовав материалы дела, суд с мнением истца в целом согласился.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что в соответствии с правилами благоустройства Орловского муниципального округа Орловской области именно администрация округа обязана обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий, в том числе осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, – следует из информации пресс-службы суда. – Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих полномочий было поврежден принадлежащий истцу автомобиль».

Установив причины происшествия, суд рассчитал сумму компенсации. Она была установлена с учетом заключения эксперта, к услугам которого пришлось прибегнуть владельцу разбитого автомобиля. Исследовав представленные доказательства и выслушав объяснения сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца и взыскании с администрации Орловского муниципального округа стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля, которая превысила 100 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу, обжаловать в вышестоящей инстанции его вправе обе стороны.

ИА “Орелград”