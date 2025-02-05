Орловчанку осудили за грабёж

Жительница Орловской области отделалась обязательными работами.

Дело рассматривал Покровский районный суд.

Виновной в уголовном преступлении признали 35-летнюю местную жительницу. Грабёж имел место в сентябре минувшего года.

Тогда женщина взяла в торговой точке некий товар, но не оплатила его и не вернула в магазин, а скрылась с места. При этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, орловчанке назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»