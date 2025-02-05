Глава Якутии назвал обращение Зюганова «хамским»

Почётного гражданина Орловской области возмутило частичное переименование местной площади Ленина.

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев высказался по этому поводу в эфире местного телеканала «Вести Саха».

«Я, как и многие якутяне, возмущён тем хамским, по-другому не скажу, выступлением со стороны руководителя компартии в адрес Якутии, ее руководства. Видно, что или человек не понимает, какие здесь решения будут приняты, или ему неправильно донесли эту информацию. В любом случае, руководитель такого уровня не имеет права в таком грубом тоне выражаться в адрес самого крупного субъекта Российской Федерации, её многонационального народа и её руководства», — заявил чиновник.

Ранее глава КПРФ, в минувшем году ставший почётным гражданином Орловской области, резко отреагировал на новость о том, что в Якутске планируют переименовать площадь Ленина в площадь Республики. Зюганов заявил, что оно «раскалывает общество», вспомнил о нацистах и коллаборантах, а также о том, что республика Якутия была создана как раз по инициативе главного отечественного коммунистического вождя.

Как пояснил Николаев, полностью переименовывать площадь Ленина, а также оспаривать его вклад в создание Якутии никто не собирался. Новое название получит только её часть.

«Владимир Ильич будет указывать на площадь Республики, которая создана, в том числе, благодаря его решениям. Эта площадь абсолютно новая, современная, введённая в прошлом году», – рассказал чиновник. Также он отметил, что республиканские власти провели реконструкцию местного памятника Ленина – именно за счёт регионального бюджета. Это обошлось в 60 миллионов рублей.

ИА «Орелград»