Орловским студентам предложили прожить хотя бы день без мата и жаргона

Необычный эксперимент предложил миссионерский отдел Орловской епархии РПЦ.

Председатель миссионерского отдела Орловской епархии РПЦ иерей Сергий Шомин предложил студентам провести небольшой эксперимент: попытаться прожить хотя бы один день без использования грубых слов, чтобы по-настоящему осознать, насколько эта дурная привычка у многих прочно укоренилась в повседневной речи и как тяжело от нее избавиться. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Необычное, но очень правильное предложение прозвучало на встречах, которые миссионерский отдел провел со студентами.

Участниками серьезного разговора стали учащиеся орловских техникума сферы услуг, реставрационно-строительного техникума и техникума путей сообщения. Студентам рассказали о вреде сквернословия, а поводом для проведения таких бесед стал Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Он отмечается 3 февраля, причем до сих пор не установлена точная дата, когда его впервые начали отмечать. Предполагается, что мероприятия, приуроченные к данному неофициальному празднику, начали проводить в начале XXI века.

«Миссионерский отдел Орловской епархии в тандеме с УМВД по делам несовершеннолетних организовал серию встреч в техникумах города, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – От лица УМВД выступили специалисты по социальной работе и инспекторы по делам несовершеннолетних, акцентировав внимание на том, что ненормативная лексика — это не просто «плохие слова», а очень серьезная проблема, которая: значительно обедняет речь и делать её однообразной; провоцирует стресс, гнев и раздражение; ставит барьеры в общении и вызывает конфликты; портит репутацию и уменьшает шансы на успех в карьере и учебе; а в некоторых случаях — может еще привести и к административным штрафам».

Иерей Сергий Шомин напомнил, что в православной традиции ненормативная лексика рассматривается как грех сквернословия. Привычка употреблять такие слова может превратиться в очень серьезную зависимость сродни алкоголизму, игромании и наркомании, подчеркнул отец Сергий. Специально к встречам со студентами миссионерский отдел изготовил 300 буклетов с рекомендациями по борьбе с сквернословием. В них изложены практические советы и полезные сведения о важности чистоты речи для духовного и личностного роста, силе слов и их влиянии на нашу жизнь и отношения с ближними.

Кстати, в России борьба с ненормативной лексикой ведется на государственном уровне. Начало ей было положено царями Иваном Грозным и Алексеем Михайловичем: в 1552 и 1648 годах соответственно ими были изданы указы, запрещающие матерную брань и сквернословие. В 2014 году, когда президент Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете использования нецензурной лексики в СМИ, в произведениях искусства, а также во время концертов. В 2021 году вступили в силу поправки к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Они обязали социальные сети удалять противозаконный контент, в том числе сообщения с нецензурной бранью. Перечень запретных слов был составлен Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ИА «Орелград»