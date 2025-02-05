В Орле суд ввёл ограничения на работу школы «Виндзор»

5.2.2025 | 11:25 Важное, Новости, Образование

Пока что занятия в очной форме проводиться не будут.

Школа “Виндзор” 23.12.24. Фото: ИА “Орелград”

Такое решение приняли в Заводском районном суде Орла.

Судья одобрил ходатайство, поступившее от прокуратуры, и запретил частному образовательному учреждению заниматься своей деятельностью по адресу «посёлок Горки, улица Луговая, дом 1». Очные занятия в школе приостановят до конца судебного разбирательства. Однако затем они могут быть возобновлены.

Как сообщает «Орёлтаймс», владелец «Виндзора» Дмитрий Андреев намерен обжаловать данное решение. На это у него есть 15 дней.

Напомним, суть разбирательства — в том, что, согласно текущей информации, озвученной, в том числе, на заседании комитета облсовета, здание школы не введено в эксплуатацию официально. Однако фактически там уже обучают детей. Кроме того, строительство началось значительно раньше, чем на него выдали официальное разрешение.

ИА «Орелград»


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