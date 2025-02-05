Премии окружной КСП проконтролируют?

По запросу прокуратуры могут быть изучены стимулирующие выплаты.

Орловский окружной Совет народных депутатов принял решение о проведении поименного опроса депутатов, назначив его на 6 февраля. Как следует из решения депутатского корпуса, принято оно в связи с поступившим 24 января представлением прокуратуры об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции и принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона. В связи с этим к поименному опросу депутатов уже подготовлен проект решения окружного совета.

Документ предполагает осуществление контроля за использованием средств бюджета Контрольно-счетной палатой Орловского муниципального округа в 2021-2024 годах, предусмотренных на выплату премий и материальной помощи председателю КСП. Планируется создать комиссию в составе из шести человек. Судя по проекту решения, в нее будут включены два представителя кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, представители КСП, Общественной палаты Орловской области и администрации Орловского муниципального округа.

Секретарем комиссии планируется назначить представителя аппарата Орловского окружного Совета народных депутатов. Причем секретарь не является членом комиссии и не обладает правом голоса. Его задачи – ведение делопроизводства и обеспечение деятельности комиссии. Если решение путем поименного опроса депутатов будет принято, то комиссия начнет свою работу уже 7 февраля 2025 года.

Ее задача – проанализировать данные о выплате премий и материальной помощи на предмет их соответствия положению «О материальном и социальном обеспечении должностных лиц Контрольно-счетной палаты Орловского муниципального округа». В срок до 14 февраля 2025 года комиссия должна будет представить в Орловский окружной Совет народных депутатов заключение по результатам проведенного контроля за использованием бюджетных средств.

ИА “Орелград”