24 человека погибли из-за плохих дорожных условий

Оглашена статистика смертельных ДТП в Орловской области.

В 2024 году в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 191 дорожно-транспортного происшествия, в результате которых 255 человек получили ранения различной степени тяжести, а 24 человека погибли. Об этом сообщается в отчетном докладе Управления России по региону, который был представлен на сессии Орловского областного Совета народных депутатов. Из документа следует, что в минувшем году сотрудниками Госавтоинспекции так называемым контролируемым лицам, то есть владельцам дорог, было объявлено 370 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения.

Также в отношении контролируемых лиц за год проведено 97 профилактических визитов. По факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог возбуждено 209 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена в рамках статьи 12.34 КоАП РФ. В их числе оказались 102 должностных лица, 107 материалов было заведено в отношении юридических лиц. Судебными органами за год рассмотрено 134 таких материала, из них 65 – в отношении юридических лиц, 69 – в отношении должностных лиц.

В двух случаях виновные отделались предупреждения. В остальных случаях общая сумма наложенных на виновных лиц административных штрафов составила 7,6 миллиона рублей, при этом сумма оплаченных штрафов составила 5,3 миллиона рублей. Также в минувшем году было выдано 45 предписаний должностным и юридическим лицам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети. В связи с невыполнением законных требований указанных предписаний возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП РФ.

Всего сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, в 2024 году было выявлено 777,5 тысячи административных нарушений в области безопасности дорожного движения. Вынесено 768,3 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 595,3 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 417,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»