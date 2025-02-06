378 орловских компаний выбрали типовой устав

В регионе растет популярность интерактивного решения налоговой службы.

В Орловской области уже 378 компаний используют типовой устав. Их количество постоянно растет. С начала 2024 года прирост составил более 44 процентов. Для сравнения, в декабре 2023 года типовой устав применяли 247 орловских компаний. Причем за последние два года более 200 организаций воспользовались так называемыми «виртуальными» уставами. Последние представляют собой стандартизированные формы учредительных документов без сведений о конкретных ООО.

«Избежать ошибок при составлении устава позволяет электронный сервис ФНС России «Выбор типового устава», при работе с которым достаточно ответить на семь вопросов и сервис автоматически подберет подходящий типовой устав», – информирует пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

Пользователям на сайте ФНС предлагается выбрать один из 36 вариантов типового устава. Причем использовать типовой устав могут не только вновь создаваемые общества с ограниченной ответственностью, перейти на него могут и уже действующие компании. Сервис «Выбор типового устава» сам автоматически подберет устав, после того, как пользователь ответит на семь стандартных вопросов.

«Самой популярной комбинацией условий типового устава остается вариант № 20 – его применяют более 45 процентов компаний Орловского региона, выбравших работу по типовому уставу, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС, – Данный вариант дает возможность выхода участников из организации, а также преимущественного права покупки доли вышедшего участника. Кроме того, данный вариант предполагает отчуждение доли или ее части другим участникам, а также переход доли наследникам и правопреемникам без получения согласия других участников, кроме отчуждения третьим лицам».

Также в случае использования данного устава директор избирается отдельно и может не являться участником данной организации. Помимо всего, принятие решения общего собрания осуществляется в данном случае путем подписания всеми участниками, без необходимости нотариального заверения. К слову, в числе преимуществ использования сервиса «Выбор типового устава» налоговики называют экономию времени на составление устава и его утверждение.

Кроме того, при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала ООО изменения в его устав не вносятся. Указанные сведения отражаются только в Едином государственном реестре юридических лиц. Стоит отметить и то, что типовой устав не представляется в регистрирующий орган. Однако действующим компаниям, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о применении типового устава, необходимо подать в регистрирующий орган по месту своего нахождения заявление и решение о переходе на типовой устав. Госпошлина при таком переходе не уплачивается.

«Узнать, что контрагент ООО использует типовой устав, можно из выписки ЕГРЮЛ, – сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. – Сами типовые уставы в общедоступном режиме представлены на официальном сайте ФНС России, поэтому все заинтересованные лица не должны требовать от общества предъявления заверенной копии такого устава».

ИА «Орелград»