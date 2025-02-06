Во Мценске отчитались о расходах на отходы

Отчет представила администрация города.

Полномочия администрации города Мценска по участию в организации деятельности по накоплению, в том числе раздельному сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов реализуются в рамках муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Мценска». Об этом говорится в отчете, представленном управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии. С ним уже ознакомились депутаты Мценского горсовета.

Из отчета следует, что на реализацию программных мероприятий в 2023 году были предусмотрены средства местного бюджета в размере 1,755 миллиона рублей. В течение года были отремонтированы четыре контейнерные площадки, создано пять площадок для крупногабаритных отходов (КГО) и закуплено для них пять бункеров объемом 8 кубометров. В 2024 году из местного бюджета на аналогичные цели выделили уже 2,09 миллиона рублей.

Из них 1,75 миллиона рублей было потрачено на работы по содержанию мест и площадок накопления, еще 201 тысяча рублей ушла на покупку трех бункеров для крупногабаритных отходов. Кроме того, в 2024 году была проведена работа по замене 60 неисправных емкостей для сбора ТКО и установке 30 дополнительных контейнеров на контейнерные площадки.

На реализацию мероприятий по работе с отходами в 2025 году предусмотрены средства местного бюджета в размере 1,669 миллиона рублей. На них в текущем году планируется отремонтировать восемь контейнерных площадок, создать 11 контейнерных площадок для накопления ТКО и четыре контейнерных площадок для накопления КГО. Планируется также приобрести для города еще три бункера объемом 8 кубометров каждый.

«С целью надлежащего содержания городских территорий, в том числе территорий индивидуального жилого сектора, в городе ежегодно проводятся экологические мероприятия и общегородские экологические субботники. В период проведения данных мероприятий в 2023-2024 годах ликвидировано около 20 несанкционированных свалок, вывезено более 150 тонн мусора», – подытожило управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска.

ИА «Орелград»