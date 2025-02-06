В Орле вспомнили о дне гибели Пушкина

К трагическому для России событию приурочили выставку.

Выставка «Эхо рокового выстрела», приуроченная ко Дню памяти Александра Пушкина, отмечаемому 10 февраля, начала работать в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. Она приурочена к 188-ой годовщине со дня смерти великого поэта, значение которого для русской культуры, для русского человека, для России в целом просто неоценимо, отмечают организаторы.

«188 лет назад, спустя 46 часов после рокового выстрела у Черной речки, в доме 12 по набережной реки Мойки великий русский поэт умер, – напоминают в «Бунинке». – «Солнце нашей поэзии закатилось» – образное выражение, опубликованное в журнальном некрологе, мы повторяем без малого два века. Этой трагической дате посвящена наша выставка».

В составе экспозиции представлены публикации о Пушкине в таких известных печатных изданиях, как газеты «Культура» и «Литературная газета», журналы «Вопросы литературы», «Родина», «Народное образование», «Свой», «Наука и жизнь». С их помощью посетители выставки смогут ознакомиться с литературоведческими изысканиями и находками.

Данные публикации проливают свет на во многом загадочные события, которые предшествовали дуэли, на последние дни жизни поэта. Они помогают приподнять завесу тайны, окутывающую отдельные моменты биографии Пушкина. Специально для учителей в областной библиотеке подготовили отдельный раздел выставки. Здесь в роли экспонатов послужили журнал «Литература в школе» и газета «Первое сентября. Литература», на страницах которых можно найти методические рекомендации для проведения уроков, подготовки к экзаменам и массовым мероприятиям.

«Выставка поможет вспомнить основные вехи жизни, творчества и узнать о подробностях гибели Пушкина, – подчеркивают в «Бунинке». – Почему в судьбе поэта сошлось столько роковых случайностей? Что же явилось причиной безвременной кончины великого поэта? Обычная дуэль или светский заговор, злые языки или ревнивый нрав самого гения? Эти вопросы не дают покоя до сих пор».

Кстати имя великого поэта исследователи связывают и с Орловской областью. Известно, что Пушкин проезжал по Орловской губернии по пути на Кавказ. Причем он совершил большой крюк ради встречи с генералом Ермоловым, героем Отечественной войны 1812 года. Сама же поездка Пушкина произошла в 1829 году. Из исторических источников известно, что Александр Сергеевич ехал из Болхова до Орла через Каменку.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»