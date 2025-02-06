84 орловских сотрудника МВД поощрены за смелость

Из них четыре сотрудника награждены медалью «За смелость во имя спасения».

Большинство сотрудников органов внутренних дел Орловской области в 2024 году работали добросовестно. За достигнутые успехи в службе, в том числе мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга 84 сотрудника поощрены государственными и ведомственными наградами. Из них четыре сотрудника награждены медалью «За смелость во имя спасения». Более 40 сотрудников поощрены правами губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов и председателя избирательной комиссии Орловской области.

Такие данные содержатся в отчете регионального Управления МВД о деятельности за 2024 год. Отчет ранее был озвучен на расширенном заседании ведомственной коллегии, а затем представлен в региональном парламенте. Из него следует, что в прошлом году, наряду с выполнением задач по охране правопорядка на территории Орловской области, были проведены мероприятия по подготовке и командированию сотрудников для охраны общественного порядка в период летнего оздоровительного сезона в Краснодарский край.

Также орловских правоохранителей командировали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и на XVI саммит БРИКС, проходивший в Казаньи. Кроме того, было обеспечено комплектование временных подразделений МВД на территории Северо-Кавказского федерального округа – орловцы регулярно отправляются туда в длительные служебные командировки. В докладе отмечено, что в прошлом году был осуществлен комплекс мер по совершенствованию организационно-штатной структуры и кадровому укреплению органов и подразделений внутренних дел.

«В целях повышения уровня укомплектованности проводятся дополнительные информационно-организационные мероприятия с выпускниками учебных заведений, лицами, уволенными в запас, а также из числа ранее уволенных сотрудников силовых ведомств, – следует из документа. – За 2024 год на базе Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова и других ведомственных учебных заведений прошли профессиональное обучение 175 сотрудников ОВД, повышение квалификации – 248 сотрудников, дополнительное профессиональное образование получили 402 сотрудника, в том числе 181 – с применением дистанционных образовательных технологий».

ИА «Орелград»