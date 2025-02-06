На Орловщине выберут лучшего уполномоченного по охране труда

Традиционный смотр-конкурс проводят профсоюзы.

В Орловской области стартовал традиционный смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Орловской области». Он проводится раз в два года. Текущий конкурс охватит работу уполномоченных за 2023 и 2024 годы. Он направлен на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, созданию здоровых и безопасных условий труда, повышение эффективности профсоюзного контроля в области охраны труда, уточнили в пресс-службе Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО).

«Кроме того конкурс помогает выявить лучших уполномоченных по охране труда профсоюзов, осуществляющих контроль за условиями и охраной труда на рабочих местах, поднять их авторитет в коллективах, морально и материально поощрить их, – отмечают организаторы. – А также конкурс дает возможность обобщить опыт работы уполномоченных и распространить его в других профсоюзных организациях».

Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: лучших уполномоченных по охране труда определят как в производственной, так и в непроизводственной сфере. Обязательным условием участия является отсутствие в отчетном периоде в организации или структурном подразделении, где избран уполномоченный, несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом и случаев профессиональных заболеваний.

Ранее заместитель председателя ФПОО Юрий Власов, выступая на круглом столе в Орловском облсовете народных депутатов, отметил положительную роль уполномоченных доверенных лиц по охране труда в снижении уровня травматизма на предприятиях. Практикой их работы доказано, что в организациях, где действует профсоюз, уровень травматизма существенно ниже. Кстати, в Федерации действует техническая инспекция труда, состоящая из главного технического инспектора труда и инспекторов труда областных организаций профсоюзов.

А на предприятиях Орловской области работают более тысячи уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда. По данным ФПОО, в 2024 году в рамках профсоюзного контроля проведено 394 проверки, по результатам которых выявлено 411 нарушений. Из них 401 уже устранено. Среди наиболее типичных нарушений называется недостаточное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

«Расследование несчастных случаев с тяжелым или смертельным исходом, независимо от наличия или отсутствия в организации профсоюза, происходит с участием главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов, – рассказали в ФПОО. – Участвуя в работе комиссий, главный технический инспектор выезжает в муниципальные образования области, проводит опросы, исследует документы, при необходимости – выносит по ним свое особое мнение, консультирует пострадавших по вопросам возмещения ущерба, ведет мониторинг производственного травматизма».

По итогам профсоюзного мониторинга, в 2024 году в Орловской области основными причинами несчастных случаев на производстве являлись: недостаточная подготовка работников, несовершенство и нарушение технологического процесса, неудовлетворительная организация производства.

ИА «Орелград»