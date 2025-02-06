Картины орловцев могут попасть в Третьяковскую галерею

Для этого им надо принять участие в международном конкурсе.

Орловский областной центр народного творчества призвал талантливых жителей Орловской области принять участие в Международном конкурсе молодых художников «Картина мира». Для этого следует создать с работу на социально значимую тему. Как пояснили в Центре, основная тема конкурса заявлена так: «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Проводится он совместными усилиями Государственной Третьяковской галереи и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом».

«К участию приглашаются художники от 18 до 35 лет включительно, – уточнили в Центре. – Иностранные участники должны иметь действующий загранпаспорт и право въезда в Российскую Федерацию. Номинацию и название работы участники выбирают самостоятельно. Конкурс проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация».

На участие в конкурсе примут картины, отражающие темы исторической памяти и традиций, а также произведения, демонстрирующие отклики исторического наследия в жизни народов и стран. Однако можно представить на суд жюри и работы, отражающие художественное видение будущего, основанное на опыте прошлого и возможные изменения в нем.

Как говорят организаторы, международный конкурс молодых художников — это уникальная возможность для молодых талантов выразить себя и внести вклад в культурный диалог. Проект объединит художников из разных стран и поможет через искусство осмыслить и передать ценности своего народа. Конкурс призван стать мостом между традициями и современностью, прошлым и будущим, создавая пространство для культурного обмена и взаимодействия.

К участию приглашаются: студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования Российской Федерации; студенты и выпускники специализированных художественных учебных заведений за рубежом; свободные, институционально независимые молодые российские и иностранные художники. Возраст конкурсантов на момент открытия конкурса должен быть не младше 18 и не старше 35 лет включительно.

От одного участника принимается не более одной работы. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствует ненормативная лексика, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и жестокости, нарушающие законодательство Российской Федерации. Финалисты будут выбраны среди 50 лучших конкурсантов, которые успешно пройдут первые два этапа отбора. Количество победителей в каждой номинации определяется творческим советом. Работы 14 финалистов будут представлены на выставке под эгидой Государственной Третьяковской галереи.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»