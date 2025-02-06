На благоустройство территории трех школ Орла нужно около 70 миллионов рублей

Иначе капитально отремонтированные здания останутся в прежнем антураже.

Предварительными расчетами 6 февраля на совещании с главами муниципальных образований поделился заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Стоимость (при входе в экспертизу) 15 школа – 27,5 млн рублей, лицей № 32 – 23,5 миллиона, гимназия № 39 – 24,1 миллиона.

«Средства вы откуда собираетесь брать?» – поинтересовался губернатор Андрей Клычков.

«Думаю, будем рассчитывать на себя», – ответил Алексей Степанов.

Глава региона поделился предчувствием, что скоро получит обращение от города с просьбой о выделении средств из областного бюджета. Также отметил существующий дисбаланс: территорию образовательных учреждений нельзя приводить в порядок в рамках программы капремонта зданий. Не допускается расходование на эти цели и средств дорожного фонда. Регион неоднократно направлял обращение в Минфин, но инициатива не согласована. Для муниципалитетов эти суммы неподъемны, например благоустройство территории Мезенского лицея оценили в 60 млн рублей. Такая же проблема у детских садов, у СПО и у всех объектов образования, констатировал Клычков. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко подтвердила, что проблемы не только у Орловщины.

«Требуется четкое понимание, кому принадлежит земля. Тогда мы методические рекомендации поменяем, и будут включены возможные ремонты. Рассчитывается эта сумма. Два года мы этим занимались, сейчас корректировка идет методических рекомендаций при составлении проектно-сметной документации. Я думаю, мы эту тему дожмем», – поделилась Пилипенко.

Напомним, в Орле сейчас три школы в капремонта. ООО «Стройкомплект» приводит в порядок здание гимназии №39 (222,3 млн рублей), лицея №32 (237 млн рублей). ООО «Авилон» работает в школе №15 (234,9 млн рублей).

ИА “Орелград”