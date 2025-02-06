Под Орлом ФАП покрылся плесенью

6.2.2025 | 15:50 Медицина, Новости

Местные жители пожаловались в «Народный фронт».

Фото: Штаб ОНФ в Орловской области

Жители села Маслово, расположенного в Орловском муниципальном округе, «бьют тревогу» уже не первый год. Местный фельдшерско-акушерский пункт обслуживает около 200 человек — в основном, пенсионеров.

Раньше в здании протекала крыша — во время дождей помещения затапливало. Осенью минувшего года эту проблему решили. Кровля была отремонтирована.

Тогда же сюда завезли материалы для ремонта стен, потолка и пола. Однако эти работы застопорились. На данный момент они так и не начаты.

Тем временем в ФАПе осыпалась штукатурка и появилась плесень. В здании отсутствует напольное покрытие. Не всё в порядке и с окнами. Некоторые стёкла разбиты, а в рамках имеются большие щели. В таких условиях орловцам приходится получать медицинскую помощь.

Региональный штаб ОНФ обратился к руководству Плещеевской ЦРБ, к которой относится пункт, с просьбой оперативно привести помещения в нормативное состояние.

Фото: Штаб ОНФ в Орловской области

ИА «Орелград»


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