В Орле лекарство для ребёнка-инвалида выбивали через суд

В этом помогала прокуратура.

Дело рассматривалось в Советском районном суде. От надзорного ведомства в нём участвовал первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков.

Известно, что прокуратура подала иск к Департаменту здравоохранения Орловской области. От областных чиновников требовали обеспечить несовершеннолетнего инвалида бесплатным лекарством, положенным по закону. А также — компенсировать его законным представителям самостоятельные расходы на данный препарат и возместить моральный ущерб.

Известно, что ребёнок приписан к поликлинике №3.

Суд удовлетворил данные требования. «Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»