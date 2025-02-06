В Орле лекарство для ребёнка-инвалида выбивали через суд

6.2.2025 | 17:10 Медицина, Новости

В этом помогала прокуратура.

Здание Советского районного суда. Фото: www.google.com/maps

Дело рассматривалось в Советском районном суде. От надзорного ведомства в нём участвовал первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков.

Известно, что прокуратура подала иск к Департаменту здравоохранения Орловской области. От областных чиновников требовали обеспечить несовершеннолетнего инвалида бесплатным лекарством, положенным по закону. А также — компенсировать его законным представителям самостоятельные расходы на данный препарат и возместить моральный ущерб.

Известно, что ребёнок приписан к поликлинике №3.

Суд удовлетворил данные требования. «Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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