В Орле осудили двоих наркодельцов из Брянска

Жители соседнего региона приехали в Орел к тайнику с наркотиками.

Заводской районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих жителей Брянска, осудив их по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконное приобретение психотропных веществ, в крупном размере). Было установлено, что приезжие из Брянска через интернет приобрели психотропное вещество, тайник с которым находился на территории Заводского района города Орла.

«Приехав к местоположению тайника, они попытались самостоятельно найти его, по имеющимся у них координатам, однако этому помешали сотрудники УКОН УМВД России по Орловской области, вовремя задержавшие указанных лиц с поличным, – сообщает пресс-служба суда. – В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был найден тайник с психотропным веществом, которое было изъято».

В судебном заседании подсудимые свою вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном. Один из них получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а второй осужденный получил 3 года лишения свободы условно. Последнему установлен испытательный срок на 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

К слову, наркопреступления стали «популярными» в Заводском районе города Орла. В 2024 году такие дела были одними из самых распространенных. Как сообщила пресс-служба Заводского районного суда, в минувшем году всего было окончено производством 241 уголовное дело, возбужденное в отношении 251 лица. Среди наиболее часто встречающихся категорий дел в суде отмечают как раз преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также кражи, грабежи, дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Тенденция, видимо, получила продолжение и в 2025 году.

ИА «Орелград»