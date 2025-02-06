Орловца заподозрили в неуплате налогов на 35 миллионов

6.2.2025 | 15:33 Важное, Криминал, Новости

Об уголовном деле рассказали в орловском Управлении СКР.

Фото: vk.com/club56875931

Подозреваемый – генеральный директор коммерческой организации, которая занимается электромонтажной деятельностьтю.

Как рассказали в Следственном комитете, дело возбуждено на основании материалов, поступивших из региональных подразделений МВД и ФНС. Мужчине вменяют уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Предварительно установлено, что орловец недодал государству около 35 миллионов рублей. Это произошло в налоговые периоды 2020-го — 2022-го годов.

«Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям с четырьмя организациями», – пояснили в СКР.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Также следствие планирует ходатайствовать об аресте имущества должника.

ИА «Орелград»


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