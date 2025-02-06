Клычков призвал к ответу «горе-проектировщиков»

Орловский губернатор попросил оценить источники дефектных «пакетов бумаги».

О работе, предваряющей капремонт школ, поговорили на совещании с главами муниципальных образований 6 февраля. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что практика показывает не нормативные сроки, а возможные. По его оценке, за 4-6 месяцев (при нормальной организации работы подрядчиков) реально провести ремонт.

«И практика последних ремонтов говорит лишь об одном: что у нас либо подрядчик выводит пять человек, и они два года ковыряются на объекте, либо у нас по-прежнему проблемы есть с проектировщиками. Контракты выигрывают, проектируют, потом нам приходится тратить 3-4 месяца на корректировку документации или смет, чтобы привести в соответствие».

Члену правительства и руководителю профильного департамента Алексею Субботину губернатор поручил провести анализ «всей этой работы, в том числе и по этим горе-проектировщикам».

«Мы проговаривали с МВД направлять материалы по их лицензиям, по документам, по их деятельности при выполнении некачественных работ».

Подрядчик должен нести ответственность за результат, подчеркнул Клычков.

«А когда мы получаем пакет бумаги, который потом 3-4 месяца мы должны перерабатывать, так не должно быть».

Отметим, почти на всех затянувшихся стройках винят проектировщиков. Из последних – Дом культуры в Бакланово, посаженный в болоте, гимназия №39, где забыли про отопление в ряде помещений. Уже несколько лет проектируется расширение школы в 909 квартале Орла. Меняются подрядчики, растут цены и дети, а начала стройки пока не видно.

ИА “Орелград”