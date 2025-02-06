Прокуратура заставила орловскую школу прийти в себя

6.2.2025 | 13:43 Новости, Образование

Отдельные помещения не отвечали необходимым требованиям.

Фото: b-chernava-sosh.obr57.ru

Нарушения выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Их допустили в Больше-Чернавской средней общеобразовательной школе имени Алдошина.

В частности, известно, что в образовательной организации частично отсутствовала необходимая мебель.

В целях восстановления законности прокурор обратился в суд. Претензии предъявили уполномоченным органам власти.

Судом посчитал требования законными. В настоящее время судебное решение уже исполнено.

«В школе проведён текущий ремонт, помещения образовательного учреждения приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями, закуплена необходимая мебель», – указали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


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