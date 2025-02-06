Ушёл из жизни орловский врач Геннадий Блынский

6.2.2025 | 14:20 Медицина, Новости

Он работал в Орловской областной клинической больнице.

Фото: www.ookb-orel.ru

Блынский являлся врачом ортопедом-травматолог высшей категории. В минувшем году он отметил 75-летний юбилей.

Новость сообщили в Медицинской палате Орловской области.

«Сегодня скорбят тысячи орловцев, которым Геннадий Александрович вернул здоровье и радость жизни», – отметили в организации.

Геннадий Блынский окончил Курский государственный медицинский институт. Затем работал по специальности — около полувека.

В Орле его называли «легендой ортопедии». В частности, он начал выполнять операции по замене тазобедренных и коленных суставов ещё в 1982-м году. Тогда они были новинкой не только для нашего региона, но и для многих соседних.

ИА «Орелград»


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