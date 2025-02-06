Орловским чиновникам снова сделали замечание из-за отсутствия картинок

Иллюстрации к докладам должны стать нормой, считает глава региона.

Замечание прозвучало в ходе совещания с главами муниципальных образований 6 февраля в адрес заместителя мэра Орла и главы Хотынецкого района. Алексей Степанов и Евгений Никишин рассказывали о капремонте образовательных учреждений, приводя цифры, объемы и сроки, но без визуального сопровождения.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что «информационщики вытаскивают слайды» из доклада члена правительства, «это точно вас не красит». Глава региона подчеркнул, что есть что показать, в том числе и по проблемным объектам.

«Давайте договоримся, коллеги. Мы работаем не в закрытом режиме, мы работаем для людей. И люди абсолютно точно имеют право видеть результаты, знать о проблемах. Я думаю, что у вас достаточно в администрациях сотрудников, которые могут раз в полгода подготовить вам достаточную презентацию», – сказал Андрей Клычков.

Также он напомнил рекомендацию, высказанную на заседании правительства – освещать достойным образом и доходчиво. Проводится много работ, но зачастую не прикладываются усилия, чтобы рассказать об этом жителям.

«Поэтому я прошу при подготовке выступлений за этим следить».

Аналогичные замечания уже звучали ранее. Фотографии не только позволяют увидеть реальную картину на объекте, но и сразу отметить недостатки.

Напомним, в Орле капитально ремонтируются три школы. Одна из них должна быть сдана уже в феврале. Идет поиск подрядчика для капремонта школы №29. В Хотынце по ремонту СОШ возбуждены два уголовных дела. Оценивается уже проделанная работа, вскрыта банковская гарантия. Ищут нового подрядчика для завершения капремонта.

ИА “Орелград”