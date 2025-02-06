Убийцей орловского подростка являлся Шавкат Шаяхмедов

6.2.2025 | 12:29 Криминал, Новости

Об этом сообщили орловские СМИ.

Фото: obl1.ru

В частности, такую информацию опубликовал портал «Орловские новости».

Напомним, накануне стало известно, что полиция установила подозреваемого в убийстве мальчика, которое произошло ещё в апреле 2009-го года. Как рассказали в МВД, некий мужчина совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, затем задушил его и бросил тело в реку.

Уточнялось, что подозреваемый — местный житель, впоследствии осуждённый на пожизненный срок за другие, но аналогичные преступления. По сведениям СМИ, это именно Шаяхмедов, ушедший из жизни в 2023-м году. Это случилось в Мордовии в колонии №1 в отделении для получивших максимальный срок.

Перед этим Шаяхметова, долгое время проживавшего в Залегощенском районе, признали виновным в убийстве четверых человек, в том числе троих несовершеннолетних, а также в изнасилованиях.

Добавим, что в 2009-м году «РИА Новости» опубликовало информацию об убийстве 11-летнего мальчика, которое произошло как раз в апреле. Подросток пропал в Орле. Через несколько дней фрагмент его тела нашли в реке Цон. Сообщалось, что уголовное дело по признакам убийства, совершённого с особой жестокостью, возбуждал Орловский межрайонный следственный отдел.

ИА «Орелград»


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