Под Орлом «Скорая» врезалась в автогрейдер

Госпитализированы трое человек.

Авария произошла накануне в 11 часов в Орловском муниципальном округе. ДТП случилось на трассе «Орёл — Брянск» – в районе третьего километра. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции нашего региона.

31-летний водитель «Скорой помощи» ехал по направлению к областному центру. Туда же двигался и автогрейдер. В какой-то момент одна спецмашина врезалась в другую.

В результате аварии пострадал водитель «Скорой», а также двое пассажирок — 53-х и 62-х лет. Всех троих госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что сегодня утром в Орле автомобиль влетел в швейный магазин.

ИА «Орелград»