Удалось вернуть миллионы, похищенные при капремонте школы в Хотынце

«Детям не уголовные дела нужны, детям нужна школа», – прокомментировал орловский губернатор.

Глава Хотынецкого района Евгений Никишин на совещании 6 февраля доложил о ходе капитального ремонта здания МБОУ – Хотынецкая СОШ им. С.Г. Поматилова.

«Самое главное – банковской гарантией вернули 31 миллион, перечислили уже в областной бюджет, – сообщил чиновник. – Возбуждено два уголовных дела по выводу и по всему прочему в отношении подрядчика».

Параллельно проводится экспертиза, оценивающая неоплаченные и не принятые работы, но которые есть. Также идет корректировка сметы. Размещен новый аукцион на 83,6 млн рублей. На 10 февраля назначено окончание подачи заявок, сообщил Никишин.

«Подрядчик подвел, но детям не уголовные дела нужны, детям нужна школа, – прокомментировал губернатор Андрей Клыков. – Мы с вами, безусловно, по ряду ситуаций вынуждены завершать обращением в правоохранительные органы, но это самая крайняя ситуация. Нам с вами нужно организовать работу так, чтобы подрядчик просто обязан был выполнять все графики, все объемы и задачи, самое главное – сроки».

Напомним, подрядчик ООО «Бизнесстройпроект» не выполнил работы по проектно-сметной документации и использовал материалы низкого качества. Должностные лица компании пытались похитить более 119 млн рублей, считают правоохранители. Контракт расторгнут в декабре 2024 года до завершения преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также о хищении 35 млн рублей, выделенных как аванс.

Примечательно, что первоначально в открытом конкурсе в начале 2024 года победило ООО «ИСК «Добрый дом». Подрядчик собирался отремонтировать Хотынецкую СОШ за 114 млн рублей. Однако компания уклонилась от заключения контракта. Тогда он был заключен с другим участником закупки. ООО «Бизнесстройпроект» обязалось провести работы за 119 571 779 рублей 13 копеек. Подрядчик получил авансом более 35,87 млн рублей, а работы в итоге приняты лишь на 4,7 млн рублей.

ИА “Орелград”